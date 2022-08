Wordt EK wegrit beslist door een koninklijk sprintduel tussen de twee snelste vrouwen ter wereld?

In München strijden de elite vrouwen zondag voor een zevende keer om de Europese titel op de weg. De kans is groot dat er net zoals bij mannen gesprint wordt voor de zege. De topfavorieten? De twee allersnelste vrouwen ter wereld.

Vorig jaar ging de winst - ietwat verrassend - na een knap nummertje naar tijdritspecialiste Ellen Van Dijk. In Duitsland wijst alles op een massasprint. Bij de mannen ging de zege naar Fabio Jakobsen, voor Arnaud Démare en Tim Merlier, en ook bij de vrouwen zou de zege naar een Nederlandse kunnen gaan.

Twee rensters steken er qua sprintersbenen met kop en bovenbeen bovenuit en een daarvan is Lorena Wiebes. De Nederlandse die volgend jaar ploeggenote wordt van Lotte Kopecky bij SD Worx wint al heel het jaar zowat elke sprint waarin ze deelneemt. Ze won dit jaar al liefst 16 (!) keer en is daarmee de absolute zegekoningin. Vorige maand stak ze bovendien haar armen in de lucht tijdens de eerste etappe in de allereerste Tour de France Femmes, nota bene op de koninklijke Champs-Élysées.

Wiebes (r) klopte in Parijs Vos en Kopecky. — © ISOPIX

Geen Lotte Kopecky

Maar als Wiebes vandaag wil triomferen rondom de Arc de Triomfe van München, een van de lokale bezienswaardigheden op het parcours die doet denken aan zijn Parijse variant, zal ze in een sprint moeten afrekenen met die andere topfavoriete: de wereldkampioene Elisa Balsamo. De 24-jarige Italiaanse is zonder twijfel een van de snelste renners van het pak, maar stelde teleur in de Tour de France Femmes. Als wereldkampioene zint ze nu op revanche en wil ze zondag ook de wit-blauwe trui aan haar truiencollectie toevoegen. Een koninklijk sprintduel Balsamo-Wiebes ligt te wachten.

Voor België trouwens geen Lotte Kopecky aan de start. De dubbele Europese kampioene op de piste past voor deze wegrit. De Belgische kleuren worden verdedigd door Sanne Cant, Kim de baat, Valerie Demey, Justine Ghekiere, Lone Meertens, Marthe Truyen, Julie van de Velde en Jesse Vandenbulcke.