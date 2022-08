Zoontje van Kobe Ilsen wordt onderzocht op zeldzame ziekte: “Hij wil nauwelijks nog eten”

Magnus, het drie maanden oude zoontje van Kobe Ilsen, is ziek. Dat schrijft Sara Vermassen, de partner van het VRT-gezicht, op Instagram.

“Ons mannetje wordt momenteel onderzocht op de ziekte van Hirschspring”, klinkt het. “Hij wil nauwelijks nog eten en kan zelf geen stoelgang maken. Hirschsprung komt voor bij 1 op de 5000 kindjes en is vrij zeldzaam. Zijn hier ouders wier baby’tje deze diagnose kreeg en die ik mag raadplegen?”, vraagt Vermassen.

De ziekte van Hirschsprung is een aangeboren afwijking van de dikke darm, die vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes. Bij die ziekte ontbreken zenuwcellen in een gedeelte van de wand van de dikke darm. Door het ontbreken van die cellen worden de darmbewegingen in dat deel van de darm ernstig verstoord, en ontstaat er een ernstige verstopping.