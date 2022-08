‘Zomerhit’-favoriet Metejoor reageert na winst van Margriet Hermans: “Natuurlijk ben ik teleurgesteld”

“Margriet en ik kennen elkaar al heel lang”, zei Metejoor na afloop. “Mijn opa heeft nog met haar in het koor gezeten. Hij is altijd een enorme fan van haar geweest. “Gij moet leren zingen als Margriet”, zei hij altijd. “Die heeft een goeie techniek.” Margriet woont ook in de straat van mijn vriendin. We hebben een heel hechte band. Ik gun het haar enorm. Het is ook een beetje typisch. Als je twee topfavorieten hebt, dan nemen die stemmen van elkaar af en gaat een derde met de winst aan de haal.”

LEES OOK. Verrassing van formaat: Margriet verslaat jonkies en wint ‘Zomerhit 2022’: “Dit is een aanmoediging voor al mijn leeftijdsgenoten”

“Ze had zelfs haar oortjes niet aan, die je moet aanhebben om op het podium te gaan zingen. Dat zegt alles. Margriet had het totaal niet verwacht. Dat is het mooiste wat er is.” Of hij teleurgesteld is? “Ja. Je doet mee met een wedstrijd dus wil je met die prijs naar huis. Je bent dus altijd teleurgesteld als dat niet is gelukt. Maar ik heb nog tijd om de trofee te winnen. Veel tijd.”