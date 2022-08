Gerben Thijssen verbijt de pijn en krijgt groen licht om te starten in derde etappe: “Als ik straks de meet ruik, ga ik er vol voor”

Gerben Thijssen heeft groen licht gekregen om zondag van start te gaan in de derde etappe van de Ronde van Spanje, nadat de 24-jarige sprinter zaterdag ten val kwam in de slotkilometer van de tweede rit. Dat heeft zijn team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux getweet. “Ik kan wel wat pijn verdragen”, aldus Thijssen voor de start.

“Er zijn geen breuken en geen gescheurde pezen of spieren in de enkel, blijkt uit onderzoek in het ziekenhuis”, meldde de teamarts van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zaterdagavond. “Gerben Thijssen heeft wel nog veel pijn. Na een nachtje slaap, zal zondag blijken of hij nog kan starten.” Dat blijkt dus wel het geval te zijn.

Thijssen hoopte zaterdag om mee te sprinten voor de winst. “Het liep niet zoals ik had verwacht. We zaten een beetje ver in de sprint, gingen aanzetten op de rechterkant, maar net op dat moment liet een renner van Cofidis zich uitzakken. Boy (van Poppel) aarzelde even, remde lichtjes en ik remde daarna ook zelf keihard en raakte daardoor de controle over mijn fiets kwijt. Je ziet vaker dat renners zich na hun werk laten uitzakken, maar nu zag ik het te laat. Ik was iets te hard gefocust op mijn sprint en dan gebeurt dit. Dit is jammer, ik had er zo veel van verwacht en wilde graag sprinten. Dit is frustrerend.”

Zondag volgt de laatste Vueltarit op Nederlandse bodem, op papier een nieuwe kans voor sprinters. Het peloton moet dan 193,2 biljartvlakke kilometers overbruggen in en rond Breda. Het parcours flirt enkele malen met de Belgische grens. Thijssen zal wellicht nog niet kunnen meesprinten, maar is wel blij dat hij niet uit koers moet.

“Het is echt een opluchting. Dit had ik gisteren nooit durven denken. Het is nog pijnlijk, maar in het leven gaat niet alles vanzelf hé”, probeerde Thijssen de pijn te relativeren voor de start. “Ik kan wel wat pijn verdragen en ben keihard daarin. We gaan het vandaag opnieuw proberen, maar we zullen het zien. Ik ben een sprinter: als ik de meet ruik, ga ik er vol voor.”