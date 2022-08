Jennifer Lyon Bell maakt vrouwvriendelijke erotische films die ze zelf opwindend vindt

Ze studeerde psychologie op Harvard, schreef een masterscriptie over pornografie op de universiteit in Amsterdam en maakt sindsdien vrouwvriendelijke, erotische films. Tijdens een festival in het Nederlandse Venlo legt de Amerikaans-Nederlandse Jennifer Lyon Bell uit hoe en waarom ze dat doet. En vertoont ze een van haar producties, Adorn. Een gesprek over empathie, emoties en ethiek. En over genot natuurlijk: “Vrouwen hebben echt niet altijd rozenblaadjes nodig”.