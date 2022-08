Meeste Duitsers ontevreden met regering-Scholz

De regering van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz gooit voorlopig geen hoge ogen. Liefst 65 procent van de Duitsers is ontevreden met het werk van de zogenaamde ‘Ampelkoalition’, of ‘verkeerslichtcoalitie’ van de sociaaldemocratische SPD van Scholz, de liberale FDP en de Groenen. Dat blijkt uit een peiling van het onderzoeksinstituut Insa voor de krant Bild am Sonntag.

Slechts 27 procent geeft de Duitse regering goede punten.

Ook Scholz zelf zit in de hoek waar de klappen vallen. Zo’n 62 procent is ontevreden over de opvolger van Angela Merkel. Slechts 25 procent geeft Scholz een duimpje.

De peiling vroeg naar een algemene beoordeling van het werk van de coalitie, niet naar een evaluatie van specifieke onderwerpen.

In een vergelijkbare peiling van begin maart was 46 procent van de Duitsers nog lovend over Scholz. Negenendertig procent was ontevreden. De coalitie kreeg toen nog goede punten van 44 procent van de Duitsers, 43 procent was het daarmee niet eens.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne laten zich ook in Duitsland voelen, met levenskosten en energieprijzen die de pan uitswingen.