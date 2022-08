Wout van Aert tempert de verwachtingen voor BEMER Cyclassics: “Ik was ziek na de Tour, maar de conditie is nu wel oké”

In de BEMER Cyclassics, een Duitse eendagskoers voor sprinters, keert Wout van Aert na een pauze terug in het peloton. Na een succesvolle maar vermoeiende Ronde van Frankrijk is deze wedstrijd het begin van de voorbereiding op zijn laatste grote doel: het WK. “Ik heb de rust nodig gehad. Ik was wat oververmoeid en zelfs wat ziek na de Tour, maar vandaag begint mijn weg naar het wereldkampioenschap.”

“Ondertussen heb ik er terug zin in. Ik voel me goed en heb de afgelopen twee weken deftig kunnen trainen. Ik ben klaar voor deze opdracht vandaag”, klinkt Van Aert enigszins ambitieus bij zijn wederoptreden na een kleine maand pauze. Al tempert hij ook de verwachtingen. “Verwacht maar niet te veel vandaag. Ik heb ook niet specifiek toegewerkt naar deze wedstrijd. De conditie is oké, maar het parcours lijkt me niet selectief genoeg om van de pure sprinters af te geraken. We zullen wel zien, maar als er gesprint wordt dan ga ik wel voor een resultaat.”

Al heeft Jumob-Visma met de Fransman Christophe Laporte, net nog winnaar van de Ronde van Denemarken, nog een andere snelle troef in handen. “Hij is in supervorm. Het is altijd handig om twee snelle mannen mee te hebben. De koers zal uitwijzen voor wie we zullen gaan”, blijft Van Aert mysterieus.