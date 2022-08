Wat geel, wat rood en wat roze: Chris Froome rijdt als een feniks rond in de Vuelta

Chris Froome (37) rijdt in de Ronde van Spanje rond op een wel erg speciale fiets. Factor Bikes stak de fiets waarmee de renner van Israel-Premier Tech rondrijdt in een uniek jasje ter ere van zijn 21ste grote ronde, maar vooral om zijn herstel van carrièrebedreigende blessures te vieren. De tekst ‘als je valt, durf weer op te staan’ op de bovenbuis toont meteen ook zijn levensmotto in deze ronde.