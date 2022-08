Astrid Coppens onthult geslacht van baby op ‘Gender Reveal Party’

Astrid Coppens is dertig weken zwanger, en heeft nu ook een ‘Gender Reveal Party’ gehouden. Zij en haar echtgenoot Bram krijgen een… meisje.

De 39-jarige Merksemse maakte begin mei bekend dat ze opnieuw in verwachting is. Zondagochtend bleek dat Billy-Ray een zusje krijgt. De binnenkant van de taart was namelijk roze.

Onder meer Anouk Matton, Kim Van Oncen en Sieg De Doncker wensten het gezinnetje al proficiat op Instagram.