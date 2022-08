Snel vertrek ex-Liersecoach Stanley Menzo als bondscoach Suriname na lucratief aanbod uit China

Slechts acht maanden na zijn aanstelling vertrekt Stanley Menzo alweer als bondscoach van Suriname. De oud-doelman van onder andere Lierse SK, Oranje en Ajax heeft besloten in te gaan op een lucratieve aanbieding uit China. Volgens Chinese media gaat Menzo weer aan de slag bij Beijing Guoan, waar hij al eerder werkzaam was.

Menzo, die in januari een tweejarig contract ondertekende, heeft zijn voortijdige vertrek in een videopersconferentie bekendgemaakt. Suriname werkte onder leiding van Menzo zeven interlands af. Daar zaten twee oefenzeges bij. In de groepsfase van de Concacaf Nations League verloor Menzo met Suriname van Mexico en Jamaica en werd er gelijkgespeeld tegen datzelfde Jamaica.

De taken van Menzo worden voorlopig overgenomen door Roberto Gödeken, zijn huidige assistent. Hij zal in ieder geval de interlandperiode van september voor zijn rekening nemen. De Surinaamse voetbalbond beraadt zich op de definitieve opvolging van Menzo.