Nog geen rentree voor Alison Van Uytvanck in Granby

De 28-jarige Van Uytvanck was als tweede reekshoofd voorzien in Canada. In de eerste ronde zou ze het opnemen tegen de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 119), maar Van Uytvanck is intussen op de hoofdtabel vervangen door de Australische Daria Saville (WTA 72).

Op het Canadese toernooi, laatste afspraak voor de US Open, komen Greet Minnen (WTA 109) en Maryna Zanevska (WTA 97) wel in actie.

Een week geleden gaf Van Uytvanck ook al forfait voor het WTA 1000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati vanwege last aan de rug (hernia). Vanwege haar rugblessure kwam Van Uytvanck begin deze maand evenmin in actie op het WTA 1000-toernooi in Toronto. En eind juli moest ze hierdoor opgeven in de eerste ronde van het WTA 250-toernooi in Praag.