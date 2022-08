Tsitsipas danst zich een weg voorbij nummer 1 Medvedev en bekampt Coric voor Masters 1000-titel

Tsitsipas deelde Medvedev een stevige tik uit in aanloop naar de US Open (29 augustus-11 september), waar de Rus zijn titel verdedigt. De Griek haalde het met 7-6 (8/6), 3-6 en 6-3. Tsitsipas gaat op zoek naar een derde ATP-titel in 2022, na Monte Carlo en Mallorca, en een tiende in zijn carrière. Hij heeft al twee Masters 1000-toernooien (Monte Carlo 2021 en 2022) op zijn palmares. Ook in de vorige twee edities van het toernooi in Cincinnati stond de Griek in de finale.

Tsitsipas (l) klopt Medvedev (r). — © AP

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Coric is de verrassende andere finalist. De Kroaat schakelde Rafael Nadal (ATP 3) uit in de tweede ronde. Met 6-3 en 6-4 versloeg hij in de halve finales Cameron Norrie (ATP 11), in 2021 eindwinnaar in Cincinnati. Coric mikt zondag op een derde ATP-titel.