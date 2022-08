Petra Kvitova treft in Cincinnati Caroline Garcia voor haar 40ste WTA-finale

Caroline Garcia (WTA 35) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA 1000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/2.527.250 dollar). In die finale neemt ze het op tegen de Tsjechische Petra Kvitova.

De Française, die in de achtste finales Elise Mertens (WTA 33) uitschakelde, haalde het in de halve finales met 6-2, 4-6 en 6-1 van het Wit-Russische zesde reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 7). Garcia is de eerste speelster die vanuit de kwalificaties weet door te stoten tot in de finale van een WTA 1000-toernooi.

Garcia versloeg tot haar eigen verbazing Sabalenka. — © AFP

In de finale neemt Garcia het op tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 28). Zij versloeg thuisspeelster Madison Keys (WTA 24), die het toernooi in 2019 wist te winnen. De setstanden waren 6-7 (6/8), 6-4 en 6-3.

Veertigste finale

Garcia probeert zondag een derde WTA 1000-toernooi op haar palmares te zetten, na Wuhan en Peking in 2017. Ze mikt op een tiende WTA-titel. Eerder dit jaar stak de Française de toernooizege op zak in Bad Homburg en Warschau.

Kvitova, die 29 WTA-toernooien won in haar carrière, kan haar negende overwinning in een WTA 1000-toernooi behalen. Op haar palmares prijken ook twee grandslamtitels. In 2011 en 2014 won de voormalige nummer twee van de wereld Wimbledon. Voor Kvitova wordt het haar 40ste WTA-finale.