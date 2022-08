Hoog bezoek in Antwerpen: jacht van Britse miljardair en Tottenham-eigenaar aangemeerd

Wie zaterdagavond op de Scheldekaaien - of aan de overkant op Linkeroever - wandelde, kon er moeilijk naast kijken: de Aviva, een jacht van 98 meter, ligt aangemeerd ter hoogte van het Noorderterras waar heel wat kijklustigen zich kwamen vergapen.

Het schip is eigendom van de Britse miljardair Joe Lewis (85) die onder meer eigenaar is van de Engelse topclub Tottenham Hotspur. Het is niet zeker of de miljardair zelf aan boord is.

Het is ook niet geweten hoelang de luxejacht nog te bewonderen is in Antwerpen.

