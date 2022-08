Weduwe van Kobe Bryant getuigt in tranen op proces over dood van basketlegende: “Ik panikeer nog elke dag dat de foto’s van zijn lichaam op sociale media zouden verschijnen”

Vanessa Bryant, de weduwe van basketballegende Kobe Bryant die in januari 2020 verongelukte in een helikoptercrash, was in paniek toen ze vernam dat de hulpverleners foto’s hadden gemaakt van het ongeval. En dat ze die hadden gedeeld, dat vertelde ze tijdens het proces in Los Angeles County. “Mijn dochters en ik mogen die foto’s nooit te zien krijgen”, klonk het bij een geëmotioneerde Vanessa Bryant.

Begin 2020 stond de basketbalwereld even stil, zeker in de staat Californië. Black Mamba, want zo wordt de sterspeler van de LA Lakers genoemd, kwam op 26 januari 2020 om tijdens een helikoptervlucht in Calabasas, Californië. Niet alleen de toen 41-jarige Kobe overleefde de crash niet, ook zijn dochtertje Gianni (13) en zeven anderen lieten het leven. Geen crash omwille van mechanische problemen, wel door de dichte mist.

Een beeld van de crash. — © AFP

Niet veel later dook het verhaal op dat hulpverleners foto’s hadden gemaakt van het dode lichaam van Kobe Bryant en Gianni. Vanessa Bryant, de vrouw van Kobe en de moeder van Gianni, getuigde vrijdag op het proces dat ze nog maar pas was beginnen rouwen toen ze werd geconfronteerd met de nieuwe gruwel toen ze vernam dat sheriffs en brandweerlieden foto’s van hun lichamen hadden geschoten en met anderen deelden.

Schending van de privacy

In november 2021 Los Angeles County een schikking voor aan getroffen families die bij de crash verwanten verloren. Het ging om een bedrag van 2,5 miljoen dollar, maar Vanessa Bryant weigerde die te accepteren. In de plaats daarvan stapte ze naar de rechter wegens de schending van privacy de onnodige emotionele stress die haar en haar familie werd bezorgd. Vrijdag getuigde een emotionele Vanessa Bryant in een rechtbank in Los Angeles County hierover voor het eerst.

Vanessa samen met haar man Kobe Bryant. — © AFP

“Ik had het gevoel dat ik wilde weglopen. Dat ik in het water wilde springen. Maar dat kon niet” zei ze terwijl haar tranen heviger werden en haar stem sneller ging. Ze was thuis samen met haar andere kinderen toen ze een telefoontje kreeg over het verhaal uit de Los Angeles Times over de foto’s van de crashlocatie. “Dit kan niet”, was het enige dat ze toen kon denken. “Ik ben letterlijk uit het huis gegaan zodat mijn dochters mij niet konden zien.”

Paniekaanvallen

Uit bewijsmateriaal dat tijdens het proces werd getoond bleek dat een hulpsheriff in een dronken bui een foto van het lichaam van Kobe Bryant aan een barman en dat brandweermannen ze met elkaar deelden tijdens een prijsuitreiking. Anderen deelden ze ook met hun echtgenoten. Volgens ooggetuigen zouden het niet enkel foto’s van het helikopterwrak zijn, maar ook gruwelijke foto’s van de slachtoffers zelf. Toch werd er geen formeel onderzoek ingesteld naar de sheriffs en de brandweerlui. In ruil moesten zowel zij als de agenten aantonen dat de foto’s verwijderd waren.

Een advocaat van de provincie reageerde hierop dat de foto’s alleen waren genomen omdat ze essentieel waren voor het beoordelen van de site kort na de crash. “Ik denk niet dat je close-upfoto’s van mensen hoeft te maken om te bepalen hoeveel mensen er in een vliegtuig zitten. Ik denk dat hij gewoon had kunnen tellen”, zei Vanessa Bryant daarover.

Links Vanessa Bryant, de weduwe van wijlen Kobe Bryant, houdt de hand vast van vriend Sydney Leroux bij het verlaten van een federaal gerechtsgebouw in Los Angeles. — © AP

Geen enkele foto werd online gedeeld, maar Vanessa Bryant maakt zich nog iedere dag zorgen dat dit toch zou gebeuren. “Ik leef elke dag in angst om deze op sociale media te zien opduiken”, klonk het. “Maar vooral omdat mijn dochters op sociale media zitten en deze dan zouden zien. Ik wil die foto’s nooit zien”, zei ze in de rechtbank. “Ik heb er nu ’s nachts nog paniekaanvallen van. Ik wil me mijn man en dochter herinneren zoals ze waren.”