Verrassing van formaat: Margriet Hermans verslaat jonkies en wint ‘Zomerhit 2022’

Menig mens viel van zijn strandstoel in Blankenberge zaterdagavond. Het was dan ook een verrassing van formaat. Niet de torenhoge favorieten Pommelien Thijs of Metejoor en Snelle wonnen ‘Zomerhit 2022’, maar zangeres Margriet Hermans. Op haar 68ste. Haar nummer ‘Lekker blijven hangen’ kreeg de meeste stemmen van het publiek tijdens de liveshow. “Ik ben nog lang niet afgeschreven.”

“What’s happening”, vroeg Margriet zich af vol ongeloof. Ze had zelfs haar oortjes niet meer in om op het podium te gaan. En plots hoorde ze haar naam en moest ze op. Consternatie en verbazing alom bij het publiek dat uiteindelijk haar naam scandeerde. “Margriet! Margriet!”

Hermans blonk in haar gele pak. “Ik wist wel dat veel mensen van het liedje hielden. Ik werd overal warm ontvangen, maar dit had ik totaal niet verwacht. De concurrentie was ook heel groot. En ja, ik was minder te horen en te zien, terwijl ik vond dat ik nog altijd goed kon zingen. Nog altijd goed bij stem was. Daarom was ik zo blij dat ik kon meedoen met ‘Liefde voor Muziek’.”

© FRANK BAHNMULLER

“Ik krijg veel sympathie van leeftijdsgenoten. Mensen die zeggen ‘ze schrijven ons altijd af in alles’. Dit is aanmoedigend voor hen. En voor mij. Ik heb nog veel energie. Ik blijf doordoen tot het niet meer gaat, ook al voel ik wel dat ik ouder word. Ik moet dus wel op tijd in mijn nest. Ze moeten me niet meer vragen om na elf uur ’s avonds op te treden, dat doe ik niet meer.” Of ze goed zal slapen? “Ja. Of nee. De adrenaline zal me wellicht uit mijn slaap houden.”

“Bekroning op 35-jarige carrière”

Hermans had haar man en dochter Céline meegenomen naar de kuststad. Een familieuitstapje. Dat ze zou winnen, had ook haar echtgenoot niet verwacht. “Ze is dolgelukkig”, zei haar man Frank. “Dit is de bekroning op haar 35-jarige carrière.”

Haar man Frank en dochter Céline waren even verrast en trots. — © FRANK BAHNMULLER

In 2014 won 2 Fabiola nog de Zomerhit met’ She’s After My Piano’, en dit jaar wint Margriet dus met een cover daarvan. Daarmee speelt ze alle jonkies naar huis. Denk maar aan topfavorieten Pommelien Thijs met ‘Ongewoon’ en Snelle en Metejoor met ‘Kijk Ons Nou’.

35 jaar geleden won Margriet Hermans al eens een prijs tijdens ‘Zomerhit’. Ze mocht voor ‘Een vriend’ de trofee voor beste Nederlandstalige lied in ontvangst nemen. Een paar jaar later, van 1991 tot en met 1994, was ze zelf de presentatrice van ‘Zomerhit’. En nu kroont het publiek Margriet als grote winnares. Het is trouwens de vijfde keer op tien edities dat een cover wint, maar de eerste keer dat twee verschillende versies van een nummer de trofee binnen halen.

Fans duimden voor Margriet Hermans. — © FRANK BAHNMULLER

Van de twintig genomineerden begin juli, bleven er zaterdag nog tien over. Onder hen naast Margriet Hermans dus Jaap Reesema & Lea Rue (‘Code rood’), Niels Destadsbader (‘Ik neem er één’), The Starlings (‘Gold’), Maksim (‘Zonder mij’), Pommelien Thijs (‘Ongewoon’), Cleymans & Van Geel (‘Olivia’), Metejoor & Snelle (‘Kijk ons nou’), Berre (‘Say my name’) en Regi & Emma Heesters (‘Zwaartekracht’). Zij brachten allemaal hun nummer zaterdagavond op het podium in Blankenberge.

Opmerkelijk: Emma Heesters moest zich laten vervangen door Lotte De Clerck, die Emma speelt in #Like Me. Heesters had een keelontsteking en Regi moest nog snel een nieuwe zangeres zoeken. Lotte zong overtuigend én met twee gebroken polsen na een val tijdens haar vakantie.