Wisselend succes: Team Antwerp zesde op 3X3 World Tour in Lausanne

Op de 3X3 World Tour in het Zwitserse Lausanne eindigde Team Antwerp op de zesde plaats. Goed voor 4.000 dollar. In de kwartfinale werd na een nagelbijter nipt (20-19) verloren van Lausanne Sports (worldranking 9). Volgende week nemen de Antwerpenaars deel aan de 3X3 World Tour in het Hongaarse Debrecen.

Na de 1 op 2, winst versus Partizan Belgrade (Servië, worldranking 11) en verlies tegen Ulaanbaatar MMM Energy (Mongolië, worldranking 6), in poule C bracht Team Antwerp geen bevestiging. Nick Celis, Dennis Donkor, Thibaut Vervoort en Caspar Augustijnen verloren in de kwartfinale en na een thriller met 20-19 van Lausanne Sports (worldranking 9). Team Antwerp eindigde op de zesde plaats en verdienden nog 4.000 dollar.

De finale werd gewonnen (21-15) door het Servische Ub Huishan NE (worldranking 1) en versus het Zwitserse Lausanne Sports. De Serviërs kregen maar liefst 40.000 dollar en de Zwitsers 30.000 dollar.

3X3 World Tour Debrecen en 3X3 EuroCup in Graz

Team Antwerp heeft de volgende weken twee belangrijke afspraken. Volgende week nemen de Sinjoren deel aan de 3X3 World Tour in het Hongaarse Debrecen. Van 9 tot 11 september gaat de 3X3 EuroCup in het Oostenrijkse Graz door. Op het EK zullen vier spelers van Team Antwerp worden geselecteerd voor de 3X3 Lions. Raf Bogaerts, Bryan De Valck, Nick Celis, Caspar Augustijnen, Dennis Donkor en Thibaut Vervoort vormen momenteel de selectie van Team Antwerp en maken kans op een stek in de nationale ploeg. De 3X3 Lions werden vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio vierde. Ook op het WK Antwerpen werden ze in juni ook vierde. Derde keer goede keer op het EK en veroveren ze nu wel een medaille?