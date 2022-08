Alles en iedereen in het wit, tot de piano toe: zo glamoureus was het trouwfeest van Jennifer Lopez en Ben Affleck

Er kwam een beroemde event planner aan te pas, het chique landgoed van Affleck in de Amerikaanse staat Georgia, en een indrukwekkende gastenlijst- met onder meer acteur Matt Damon en zijn vrouw. De tweede versie van Bennifer is duidelijk geen doorslagje van de eerste. Eindigde hun verloving in 2003 nog in het niets; deze keer gingen ze er wél helemaal voor.

Eerst was er een wettelijke trouw, op 16 juli in Las Vegas. Het koppel stond toen met acht andere trouwers aan te schuiven in de rij van een fameuze trouwkapel. Ze waren er maar net voor middernacht. “Ze waren zo vriendelijk om een paar minuten langer open te blijven, en we mochten foto’s nemen bij een roze Cadillac”, schreef J-Lo daarover aan fans in haar nieuwsbrief. Nadien gingen ze op huwelijksreis naar Parijs.

Deze keer mocht het allemaal wat meer zijn. Er zijn beelden opgedoken van een delicate jurk met lange sleep, van een passionele kus. En van de vijf kinderen van het koppel, die mee poseerden voor de foto’s. Lopez zelf was van 2004 tot 2014 getrouwd met zanger Marc Anthony en kreeg met hem in 2008 een tweeling. Affleck was van 2005 tot 2018 getrouwd met actrice Jennifer Garner en heeft met haar drie kinderen.

Twintig jaar geleden barstte het koppel onder de media-aandacht, en nu werd de pers zo goed mogelijk weggehouden van de ceremonie. “De liefde is geduldig”, zo schreef J-Lo nog.

Even leek het nog mis te gaan, toen de moeder van Ben Affleck, Christine, een snijwonde aan het been opliep. Ze was van een dok gevallen, en de ambulance kwam naar het landgoed om haar mee te nemen naar het ziekenhuis. Niet veel later kon ze het hospitaal weer verlaten. In een rolstoel, weliswaar.