“Dochter van huisideoloog Poetin omgekomen bij ontploffing nabij Moskou”: aanslag met bomauto voor vader?

Volgens verschillende Russische media is het dodelijke slachtoffer Daria Doegina, de 30-jarige dochter van Aleksandr Doegin (60). Op sociale media circuleert een video waarop te zien is hoe Doegin verslagen naast het brandende autowrak staat. De Toyota Land Cruiser Prado, die eigendom is van Doegin zelf, ontplofte rond half tien op zaterdagavond op de Mozjaiskoje-snelweg met ‘één vrouwelijke inzittende’, ongeveer 15 minuten rijden van het Kremlin in Moskou. Doegin en zijn dochter stonden op het punt om te vertrekken bij een folklorefestival.

“Vader en dochter waren samen naar het festival geweest en wilden weer naar huis gaan”, zeiden getuigen en tevens kennissen aan staatsagentschap Tass. “Ze wilden eigenlijk met dezelfde wagen vertrekken, maar op het laatste moment beslisten ze toch om niet samen te vertrekken. Aleksandr was vlakbij toen het gebeurde.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Neofascistisch eurasianisme

Het is voorlopig onduidelijk of Aleksander Doegin, die al enkele jaren ‘het brein van Poetin’ en ‘Raspoetin’ wordt genoemd, het doelwit was. De Russische ultranationalist die in complotten gelooft, wordt beschouwd als de officieuze huisideoloog van het Kremlin, die het plan om Oekraïne binnen te vallen mee vormgaf. De politiek filosoof staat in eigen land al meer dan twintig jaar bekend om zijn neofascistische eurasianisme. Die geopolitieke filosofie steunt op het idee dat de Russische beschaving geen aansluiting hoort te zoeken bij het Westen of het Oosten, maar de staten van de voormalige Sovjet-Unie en het tsarenrijk opnieuw moet inlijven en zo een eigen, dominant geostrategisch blok moet vormen op de wereldkaart.

Doegin schreef al meermaals in zijn boeken en essays dat het bovendien belangrijk is dat het om een ‘zuivere Slavische staat’ gaat, waarbij racisme als een vorm van ‘gerechtigheid’ wordt getolereerd. Kortom: etnische Russen zijn het epicentrum van het machtsblok en elke Russische traditie is bijgevolg superieur aan andere culturele uitingen. Zo noemt Doegin West-Europa al enkele jaren consequent ‘het huis van Satan’.

“Terroristen van Oekraïne”

Vlak na de auto-explosie liep alvast één semi-officiële extremistische Russische reactie binnen vanuit Rusland. “De terroristen van het Oekraïense regime, die schurken, zijn betrokken bij deze bomaanslag”, liet de separatistenleider van de zelfverklaard onafhankelijke regio Donetsk in Oekraïne, Denis Poesjilin, optekenen bij persagentschap Ria Novosti. “Ze bliezen gewoon de dochter van Doegin op…. in een auto. Laten we Daria niet vergeten, zij is een echte Russische vrouw!”