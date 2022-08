Inter begint competitie met perfecte 6 op 6 na zege tegen Spezia, Romelu Lukaku draagt steentje bij met assist

Het duurde ruim een halfuur voor Inter een gaatje vond tegen Spezia. Romelu Lukaku bediende spitsbroeder Lautaro Martinez, die de 1-0 tegen de touwen prikte. In de tweede helft kwamen daar nog doelpunten bij van Hakan Calhanoglu en Joaquin Correa: goed voor een 3-0-eindstand. In die tweede goal had Lukaku overigens ook een stevige voet.

Inter begint de competitie zo met 6 op 6 en staat voorlopig alleen op kop in de Serie A. Zondag en maandag komen echter nog verschillende clubs in actie die voor eenzelfde rapport gaan.

