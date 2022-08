Belgian Cats openen voorbereiding met knappe winst tegen Europees kampioen Servië

De Belgian Cats, in volle voorbereiding op het WK in Australië (Sydney 22 september-1 oktober), schitterden in de eerste oefeninterland van deze zomer. In een kolkende Sportoase en met 2.000 toeschouwers gevulde Sportoase van Leuven wonnen de Cats met 70-59 van Europees kampioen Servië. Zondag nemen de Cats het opnieuw tegen Servië op. Ditmaal om 16 uur in de Winketkaai van Mechelen.

Nog geen Emma Meesseman en Julie Alllemand bij de Belgian Cats. Het top-duo werkt momenteel nog met Chicago Sky de play-offs van de WNBA af. Geen probleem voor een fris spelende Belgische damesploeg. Na een aarzelende studieronde en 0-6 bonus voor Servië namen de Cats het commando met fysiek basketbal over. Dat resulteerde na het eerste kwart in een 18-17 nipte voorsprong. In het tweede schuifje hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, gaf Ine Joris steun aan het duo Julie Vanloo en Antonia Delare en trokken de Belgian Cats met een 37-36 bonusje de kleedkamer in.

De Belgian Cats openden sterk het derde schuifje. Hind Ben Abdelkader zorgde voor de versnelling en van 46-42 ging het via opnieuw Julie Vanloo naar een 55-46 tussenstand. In het slotkwart werd de partij intens en wilden de Serviërs niet wijken. Zij vonden echter de aansluiting niet: 63-52. Julie Vanloo en Maxuella Lisowa scoorden na fast-breaks en Kyara Linskens in the paint: 66-57. In de slotfase ging het in een sfeervolle Sportoase dan ook naar overtuigende Belgische winst en versus de Europese kampioen Servië. België-Servië 70-59

Kwarts: 18-17, 19-19, 18-10, 15-13

België: DELAERE 7-2 , LINSKENS 2-10, ABDELKADER 6-4, BILLIE MASSEY 0-0, VANLOO 6-11, Ramette 0-0, Geldof 2-0, Becky Massey 2-0, Lisowa 2-4, Nauwelaers 3-0, Joris 7-2