Imponerende Jamal Ben Saddik heeft amper twee minuten nodig om Roemeense opponent knock-out te slaan

Ben Saddik gold vooraf als favoriet en maakte die rol ook waar. Van begin af aan zette hij zijn tegenstander onder druk, Adegbuyi ging al snel een eerste keer tegen grond na een rake stoot. Niet veel later was het al game over. Met een slagenreeks mepte Ben Saddik de Roemeen tegen het canvas, goed voor een knock-out.

De overwinning leidde tot emoties bij Ben Saddik, die privé een chaotische periode achter de rug heeft. Familie van de kickbokser wordt al langer in verband gebracht met een drugsvete in Antwerpen, die recentelijk nog leidde tot schietpartijen en ontploffingen. Zelf ontkent hij iets met die affaire te maken te hebben.”Ik heb een lastige tijd achter de rug, maar ben altijd gefocust gebleven. Ik verkeer in goede vorm en wil de fans blijven vermaken. Deze zege is voor de koning van Marokko, die morgen jarig is.”

Ben Saddik hoopt nu op een nieuw gevecht om de titel tegen de Nederlander Rico Verhoeven, tegen wie hij vorig jaar nog verloor. “Voorheen ging ik een voorbereiding in en was het even aanzetten. Nu is mijn leven een groot trainingskamp geworden. Ik had het soms lastig als een partij langer duurde, maar dat is nu voorbij. Ik hoop in de toekomst opnieuw voor de titel te vechten. Ik denk dat ik dat gevecht verdien. Maar ik laat het over aan Glory. Ik ben er als ze me nodig hebben, de tegenstander maakt eigenlijk niet uit. Ik geef het publiek altijd een show en KO’s.”

Het was de tweede keer dat Ben Saddik en Adegbuyi tegenover elkaar stonden. Ook in 2018 maakte de Antwerpenaar korte metten met zijn Roemeense opponent.