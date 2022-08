EK-zilver is zestiende medaille voor Belgian Tornados: “Voor wie twijfelde: we pakken alle kleuren in 2022!”

In hun 30ste finale op een groot tornooi pakten de Belgian Tornados een zestiende medaille. Op het EK atletiek in München werd het wel geen derde Europese medaille op rij op de 4x400 meter. Het werd zilver, na Groot-Brittannië. “Dit is top, we verliezen geen goud, we winnen zilver.”

De grote vraag vooraf was: zal Kevin Borlée fit zijn? Hij blesseerde zich deze week in zijn reeks op de 400 meter aan de hamstrings. De medische staf gaf groen licht, maar coach Jacques Borléé stelde hem niet op als slotloper maar als derde man.

Het was Alexander Doom die als eerste aan de bak moest en die deed dat beter dan in de halve finales. Hij gaf als tweede de stol daar aan Julien Watrin. Die had vrijdagavond de finale van de 400 meter horden gelopen, hij eindigde zesde, en dat was blijkbaar toch een beetje in de benen gekropen. Hij verloor een plaats en dan was het aan Kevin Borlée. Die hield stand en slotloper Dylan moest het afmaken. De jongste van de drie broers, in topvorm (dat bewees zijn vijfde plaats in de individuele 400 meter) zette een ferme eindsprint in en kon Frankrijk voorbijgaan maar kwam finaal veertien honderdsten te kort voor goud. Dat was voor Groot-Brittannië. Zilver dus en geen derde Europese titel op rij maar dat kon de pret niet drukken bij de Tornados. “Neen, we hebben niet het goud verloren, we hebben zilver gewonnen”, reageerde Alexander Doom. “We wisten dat Groot-Brittannië in principe sterker zou zijn, hun lopers hebben op papier betere tijden. We hebben er voor geknokt en moeten blij zijn met deze nieuwe medaille. Ik ben ook blij met mijn race. Het ging beter dan de halve finale, ik had die nodig om in het ritme te geraken.”

© BELGA

Kevin Borlée zei meteen waar het op stond: “Ik had beter moeten doen, maar in deze omstandigheden zat het er niet in. Het was de afspraak dat ik niet zou forceren door die blessure, maar gewoon het contact met de leiders zou proberen houden. Daarom liet ik de Fransman door, normaal laat ik dat niet toe. En toen vertraagde hij. Dat was ambetant.”

Dylan Borlée was dan maar de afmaker van dienst. “Een rol die wel wat voor druk zorgde, want Kevin vervang je zomaar niet. Hij heeft al veel ervaring en is een killer. Ik heb alles gegeven en ik had het gevoel dat ik die Brit nog kon pakken. Het was net niet.”

Het is de derde medaille dit seizoen voor de Tornados, na goud op het WK indoor en brons op het WK. “We hebben nu van elk een kleurtje”, aldus Dylan Borlée. Doom bevestigde. “Er waren toch weer wat twijfels in het begin van het seizoen, maar we waren drie keer op de afspraak. We blijven het doen en dat is niet zo normaal. We blijven een topteam.”