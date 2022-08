Gewoon niet te stoppen: Femke Bol zorgt voor unieke triple door na 400m en 400m horden nu ook 4x400m te winnen op EK atletiek

Ze heeft het klaargespeeld. Femke Bol heeft samen met de andere Nederlandse dames goud veroverd in de 4x400 meter op het EK atletiek in München. Daarmee vervolledigt ze een unieke triple, want Bol won eerder op dit EK ook al goud in de 400 meter en 400 meter horden.

Bol was eerder op dit EK al de ster van de 400 meter gebleken, want zowel op de ‘gewone’ 400 meter als de 400 meter horden veroverde ze goud. Als eerste vrouw ooit, want enkel de Amerikaan Harry Hillman had haar dat al voorgedaan… op de Olympische Spelen van 1904. Bol kreeg bovendien de mogelijkheid om er nog een derde medaille aan toe te voegen, want zaterdagavond kwam ze ook nog aan de start van de 4x400 meter.

De Nederlanders maakten hun favorietenrol meer dan waar. Toen Bol als laatste aan de beurt kwam, was er wel nog wat werk aan de winkel: Camille Laus liep immers aan de leiding voor België en ook de Britse dames hadden nog voorsprong. Maar Bol etaleerde andermaal haar klasse en liep zowel Laus als haar Britse opponente nog voorbij. De Nederlanders eindigden uiteindelijk in een tijd van 3’20”87. Voor Bol is een unieke triple zo compleet.