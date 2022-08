RECENSIE. Pukkelpop kent voetballer Thiago Silva duidelijk beter dan rapper Dave

Wie iets gezien of gehoord had van het optreden van Dave op Glastonbury zakte met hoge verwachtingen af naar de Marquee. Zowat de volledige massa op de Main Stage ging na de Opposites door naar Dave. De Marquee stroomde volledig vol. Veel hype, maar was het dat ook waard?

© Karel Hemerijckx

Wel, het was niet zo goed als op Glastonbury. Slecht was het ook niet. De Britse rapper had er wel degelijk zin in. Met een soort theedoekje op zijn hoofd begon hij aan een uurlange ademstoot. Nu, het viel wel mee. In de meeste van zijn hits werkt hij samen met andere rappers. Die lines sloeg hij steevast over. Die van hem waren wel stevig. ‘Oh Thiago Silva’ weerklonk meermaals over heel de tent. De song vernoemd naar de bekende Braziliaanse voetballer moest een hoogtepunt worden, maar werd wat vroeg en pover gebracht. De meeste andere songs waren duidelijk niet gekend bij het publiek. Al werd dat gelukkig wat verbloemd door de confettikanonnen. Enkel slotnummers ‘Location’ en ‘Starlight’ werden nog op luid applaus onthaald.