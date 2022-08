Topschutter Bryan Heynen: “Wie scoort is niet zo belangrijk”

“Uiteraard is het leuk om op twee opeenvolgende speeldagen twee keer te scoren. De vorige speeldag wilde ik al herinneren als een zeldzaamheid, maar het is eens zo fijn dat het scenario zich herhaalde. De doelpunten vielen ook op het juiste moment. Want net na het half uur was het een orgelpunt van een sterke periode en ook de tweede voorsprong kwam op een goed moment. Als kapitein durf ik wel zeggen dat het minder belangrijk is wie scoort, want voetballen doe je voor de overwinning. Zeker in deze wedstrijd tegen Cercle Brugge, dat het ons bijzonder moeilijk door hun vervelende aanpak met veel hoge druk, telden enkel de drie punten. En die zijn binnen.”

Jonge groep

Dat Genk het haalde in een weliswaar moeilijke pot voetbal, wijst voor de kapitein op het belang van het team. “We zitten met een relatief jonge groep, die soms nog wel wat foutjes maakt. Toch zie je dat iedereen zijn meters rende en zijn taak tot in de puntjes invulde. Het is gewoon heel fijn om in zo’n ploeg te voetballen. Als je ook weer ziet hoeveel energie iedereen leverde voor dit resultaat dan is dat fantastisch. Uiteraard waren het tien moeilijke openingsminuten en ook nadat Cercle Brugge in de tweede helft van systeem veranderde kregen we het weer even moeilijk. Anderzijds hadden we voldoende kansen om de partij al vroeger te beslissen.”