Petra Kvitova knokt zich als eerste naar finale in Cincinnati

Petra Kvitova (WTA 28) heeft zich zaterdagavond op het WTA 1.000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/2.527.250 dollar) tot eerste finaliste gekroond.

De 32-jarige Tsjechische tennisster knokte zich in een wedstrijd van 2 uur en 18 minuten in drie sets voorbij thuisspeelster Madison Keys (WTA 24), die het toernooi in 2019 wist te winnen. Kvitova verloor de eerste set met 6-7 (6/8), maar won vervolgens met 6-4 en 6-3 en bemachtige zo alsnog een finaleticket.

Kvitova neemt het zondag om 18u in de finale op tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 7) of de Française Caroline Garcia (WTA 35).

Zondag kan de voormalige nummer twee van de wereld haar negende overwinning in een Masters 1.000-toernooi behalen. Op haar palmares prijken ook twee grandslam-titels. In 2011 en 2014 won ze Wimbledon.