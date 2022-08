Pieter Devos wint Grand Prix in Londen, Olivier Philippaerts tweede

Met de 15-jarige merrie Mom’s Toupie vormde de 36-jarige Devos de snelste van vier foutloze combinaties in een barrage met zes op 1m60. Philippaerts was met de 10-jarige ruin Miro 28 honderdsten trager. De Nederlander Jur Vrieling legde met Comme-Laude op bijna twee seconden op de derde plaats beslag. De Britten Ellen Whitaker (Spacecake) en Scott Brash (Mr President) moesten voor eigen publiek met de plaatsen vier en vijf vrede nemen. De Australische Edwina Tops-Alexander (Fellow Castlefield), echtgenote van GCT-oprichter Jan Tops, werd zesde.

Abdel Saïd (Arpege), Gregory Wathelet (Clarity) en Niels Bruynseels (Delux) moesten in de eerste omloop acht strafpunten noteren en eindigden op de plaatsen 20, 24 en 26. Gilles Thomas (Luna) werd met twaalf strafpunten 26e.

De Duitser Christian Ahlmann moest met Solid Gold opgeven, maar behield desondanks de leiding in de Global Champions Tour. Na elf van vijftien manches heeft hij 20 punten voor op Devos. de Brit Ben Maher is op 36 punten derde, Olivier Philippaerts op 58 punten vijfde, Gilles Thomas op 71 punten negende en Niels Bruynseels op 82 punten twaalfde.

In de Global Champions League verging het de Belgen minder goed. Olivier Philippaerts werd met Miro wel derde in de door de Zweed Henrik von Eckermann (Hollywood V) gewonnen tweede proef, maar voor Stockholm Hearts was het kalf al verdronken nadat de Britse Lily Attwood vrijdag liefst 25 strafpunten moest noteren in de eerste ronde. Gregory Wathelet won die eerste ronde, maar stootte in de tweede één balk af met Iron Man en tuimelde met de Paris Panthers van de eerste naar de zesde plaats. De Duitsers Christian Kukuk (Mumbai) en Philipp Weishaupt (Coby) bezorgden Berlin Eagles de overwinning. Zij hielden als enigen de nul. Shanghai Swans en New York Empire eindigden met vier punten op de plaatsen twee en drie. Pieter Devos (Nascar en Mom’s Toupie) en Niels Bruynseels (Matador en Delux) werden voor de Prague Lions zevende, Abdel Saïd (Arpege) met London Knight achtste, Zoé Conter (Lazy en Dawa) met Rome Gladiators elfde en Olivier Philippaerts (Le Blue Diamond en Miro) met Stockholm Hearts vijftiende.

Ondanks de uitschuiver blijft Stockholm Hearts met 214 punten leider, voor Berlin Eagles (207) en Shanghai Swans (182). Paris Panthers (167) is zevende, London Knights (157) negende en Rome Gladiators (157) tiende.

Volgende week ontvangt het Nederlandse Valkenswaard de twaalfde etappe in de Global Champons Tour en de Global Champions League.