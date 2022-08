“Dag begint met opklaringen, maar al snel komt de bewolking opzetten: het blijft droog”

Vandaag begint de dag op de meeste plaatsen in Limburg met brede opklaringen en dunne hoge sluierwolken. Lokaal kan er tijdelijk nog een mistbank voorkomen. Nog vóór het middaguur dagen er meer en meer middelhoge wolken op boven Limburg. Namiddag zijn de wolken meestal in de meerderheid met van tijd tot tijd nog eens meer ruimte voor de zon. De kans is groot dat het in Limburg overal droog blijft.