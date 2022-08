Zilver! Belgian Tornados zorgen voor nieuwe medaille op 4x400 meter

De Belgian Tornados hebben zilver gepakt op de 4x400 op het EK in München. Slotloper Dylan Borlée perste er met een ultieme eindsprint nog een zilveren medaille uit en snelde zo nog voorbij Frankrijk naar het zilver. Het goud was voor Groot-Brittanië. Bij de vrouwen vielen de Belgian Cheetahs net naast het podium, ze werden vierde.

Het is geen derde Europese titel op rij, maar Dylan Borlée wint in de slotmeters nog een plekje en verovert zo zilver met de Belgian Tornados in een tijd van 2:59.49 - iets meer dan anderhalve seconde boven het nationaal record.

Een knappe prestatie aangezien Kevin Borlée vooraf met een hamstringblessure sukkelde. Het is hun zestiende medaille op een groot toernooi. België heeft zo een tweede medaille beet op dit EK atletiek na de gouden plak van Nafi Thiam in de zevenkamp. Groot-Brittannië wint, de Fransen pakken brons.

Net geen medaille voor Cheetahs

Helaas voor de Cheetahs: een medaille zat er net niet in. Slotloopster Camille Laus begon als leider na een fantastische beurt van Helena Ponette, maar wordt in de laatste rechte lijn nog voorbijgesneld door Nederland, Polen en Groot-Brittannië.