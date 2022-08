Bryan Heynen: “Het WK in Qatar? Daar ben ik niet mee bezig”

Bryan Heynen dirigeerde KRC Genk met twee doelpunten naar een verdiende zege tegen Cercle Brugge. Op sociale media werd al geopperd dat de Genkse aanvoerder in aanmerking komt voor het WK in Qatar. Volgens Heynen is dat op dit moment geen issue: “Daar ben ik niet mee bezig, mijn focus ligt op Genk. De bondscoach beschikt over een selectie van meer dan 35 spelers, dan zal het heel moeilijk zijn om uiteindelijk bij die 26-koppige selectie te geraken.