Wouter Vrancken loodst Genk naar leidersplaats: “Dat houdt ons niet bezig, gewoon blijven vlammen”

Voor Wouter Vrancken is de leidersplaats van KRC Genk geen item. “Het is leuk maar houdt ons niet bezig. Wij willen gewoon elke week opnieuw blijven vlammen.”

“Staan we wel echt op kop? Antwerp heeft een match minder gespeeld”, had Vrancken eerst de boot nog afgehouden. Hij kaartte liever met trots na over de sterke prestatie van zijn team. “Het was misschien niet sprankelend. Maar geen enkele ploeg zal sprankelen tegen Cercle Brugge. Het is een enorm moeilijk te bespelen tegenstrever.”

“Daarom wil ik mijn spelers feliciteren met de manier waarop ze deze zege over de streep trokken. Ook al hadden we het moeilijk in de opbouw, toch hebben ze vastgehouden aan het uitgetekende plan. Ze zijn niet meegegaan in het spel van Cercle. We hebben alleen iets te weinig gescoord uit de kansen, die we creëerden. Anderzijds gaven we ook amper iets weg. Aan die tegengoal ging pech vooraf: McKenzie kwam verkeerd neer, waardoor Cuesta plots tegenover twee tegenspelers kwam te staan.”

Gouden Stier

Vrancken sloot af met een open doekje voor Bryan Heynen. “Het zou leuk voor hem zijn om de Gouden Stier te mogen dragen. En de terechte beloning voor zijn enorme werkkracht. Hij is een echte leider: niet door grote uitspraken, wel door elke week opnieuw het voortouw te nemen op het veld. Ik ben ook blij dat het gevaar bij ons uit verschillende hoeken komt, niet alleen van de aanvallers. Dat maakt ons moeilijk te bespelen.”