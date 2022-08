Chicaco Sky met de reactie: Emma Meesseman en Julie Allemand kampen dinsdag voor stek in halve finale WNBA play-offs

Knappe reactie van kampioen Chicago Sky in de WNBA play-offs. Na de nederlaag in eigen midden in de eerste partij in de kwartfinale en versus New York Liberty wonnen Emma Meesseman en Julie Allemand en ploegmaats met 100-62 van het team uit de Big Apple. Dinsdag staat de beslissende derde partij in New York op het programma. De winnaar is geplaatst voor de halve finale (best of five) van de WNBA play-offs.

Met het mes op de keel of zeg maar “do or die”. Dat was na de nederlaag (91-98) in de eerste wedstrijd van de WNBA play-offs en versus New York Liberty de situatie voor Chicago Sky. De tweede partij moest, opnieuw in de eigen en met 7.800 fans gevulde Wintrust Arena, dus een overwinning opleveren. Anders zat de campagne voor de regerende kampioen, waar Ann Wauters assistent-coach is, er op. Chicago Sky had de boodschap begrepen en had na een zinderend eerste kwart reeds een 31-10 voorsprong op zak. Halfweg denderde de ploeg uit de “Windy City” door naar een 52-28 bonus.

Ook in de tweede helft geen reactie van New York Liberty: 84-44! In het slotkwart stelde een beklijvend Chicago Sky dan ook de verdiende overwinning veilig: 100-62. Emma Meesseman tekende voor 8 punten, 6 rebounds en 4 assists en Julie Allemand voor 4 punten en 4 assists. De tussenstand in deze best of three van de kwartfinale is 1-1. Dinsdag is de beslissende derde wedstrijd in het Barclays Center van New York. De winnaar stoot door naar de halve finale. De halve finale en de finale van de WNBA play-offs is een best of five.