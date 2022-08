Christian Brüls aast nog steeds op nieuw contract: “Blijft door mijn hoofd spoken”

Christian Brüls speelde misschien wel zijn beste match van het nog prille seizoen. “Dat ene ding, mijn contract, blijft in het hoofd spoken, maar tijdens die negentig minuten op het veld probeer ik het aan de kant te laten”, aldus Brüls. “Soms lukt het me, soms niet.”

“Na Anderlecht moesten we een reactie tonen. Dit was een kantelmoment. Veel spelers zitten door die mercato met extra dingen in het hoofd. Niet alleen ik. Dus da’s niet simpel. Sommigen hebben een voorstel op tafel van andere clubs, sommigen hebben niets, sommigen zijn bij STVV nog in onderhandeling. Te veel spelers van de groep hebben onduidelijkheid en dat is niet goed voor de prestaties. Dan is het moeilijk om het beste uit de ploeg te halen.”

Dure vogel

“Nu goed: we hebben maar één match meer voor het afsluiten van de mercato. Na Mechelen gaan we volop verder met iedereen die dan aan boord is. Mét Christian Brüls? Dat weet je nooit zeker. Ik ben al zo lang op een nieuwe verbintenis aan het wachten, hé. Het is nog steeds niet in orde. Ik een te dure vogel? Bijlange niet. Daar ligt het probleem absoluut niet. Het bestuur verwacht dingen van mij die belangrijk zijn voor de club, in omgekeerde richting moeten ook bepaalde wensen ingevuld worden.”