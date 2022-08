Bernd Hollerbach looft spelersgroep: “Ego’s werden aan de kant geschoven”

Bernd Hollerbach was uiteraard opgetogen met de eerste zege van STVV. De door hem opgelegde taken werden piekfijn uitgevoerd in de Versluys Arena.

Volgens Hollerbach kwam STVV dan ook verdiend op voorsprong, zijn mannen hadden de meerderheid van het balbezit. Verder stelde de Duitse trainer van de Kanaries dat er een hechte ploeg op het terrein stond, “Mijn jongens hebben hun ego’s aan de kant geschoven en het ploegbelang eindelijk weer laten primeren”, klonk het fier. “Alleen dan kunnen wij resultaat boeken. Zo geschiedde.”

Zoals min of meer verwacht liet Hollerbach Bauer aan de kant. Ook Koita en Bruno begonnen op de bank. Stan Van Dessel was één van de verrassingen in de elf. “Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik Van Dessel meer en meer wil brengen. Hij blijft een jongeman met het nodige talent en de juiste ingesteldheid.”.

Volgens collega Yves Vanderhaeghe was er niet veel verschil tussen KV Oostende en STVV, de wedstrijd had volgens hem geen winnaar verdiend. Kon Hollerbach uiteraard worst wezen...