Lage waterstand Donau onthult tientallen gezonken Duitse schepen uit Tweede Wereldoorlog

Tientallen Duitse oorlogsschepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zonken, zijn weer opgedoken in de rivier de Donau bij Prahovo in Servië. Dit gebeurde als gevolg van de lage waterstand in de rivier door de aanhoudende droogte.

Meer dan twintig schepen zijn door het lage water blootgelegd. Op velen liggen nog steeds tonnen munitie en explosieven die daarmee een gevaar vormen voor de scheepvaart.

© REUTERS

De schepen zonken in 1944. Ze behoorden tot de honderden die in dat jaar langs de Donau tot zinken werden gebracht door de Zwarte Zeevloot van nazi-Duitsland toen ze zich terugtrokken voor de oprukkende Sovjettroepen. De gezonken schepen belemmeren nog steeds het rivierverkeer bij lage waterstanden.

© REUTERS

In China komen Boeddhabeelden tevoorschijn

Terwijl in Europa onder meer oude oorlogsschepen uit het zakkende water tevoorschijn komen, is men bij de Chinese stad Chongqing gestuit op eeuwenoude Boeddhabeelden. Door het zakkende waterpeil in de Yangtze-rivier is een eilandje met daarop enkele grote standbeelden van Boeddha boven het wateroppervlak gekomen. De drie beelden zijn minstens 600 jaar oud en zijn gebouwd tijdens de Ming- en Qing-dynastie.