Matchwinnaar Toni Leistner: “Ik vertelde mijn dochtertje nog dat ik voor haar zou scoren”

Een heksenjacht was het naar verluidt in Sint-Truiden. Om die dekselse administratie van Shinji Okazaki tijdig in orde te krijgen. Het lukte Andre Pinto en zijn kompanen. Visum, werkvergunning, alle papier raakten tijdig bij de voetbalbond, waardoor Bernd Hollerbach zijn vervanger van de onfortuinlijke Daichi Hayashi in laatste instantie beet had. En wat voor een vervanger! Op de vraag of hij écht 36 jaar oud is, antwoordde Okazaki met de brede glimlach. “Echt wel”, knipoogde hij.

Leeftijdsverschil

“In Japan wordt naar je opgekeken in de kleedkamer als je wat ouder bent. In Europa niet”, merkte Okazaki op. “Dat maakt het leeftijdsverschil minder opvallend. Mijn laatste trainingsdagen waren nochtans verhinderd door al die administratie. Daardoor zat ik er op het einde een beetje door, maar verder voel ik me fit. Het is ook bijzonder leuk in de spits vertoeven bij STVV als je én Kagawa én Brüls in je rug hebt lopen. Dat zijn twee spelers die voetbal hetzelfde bekijken als ik. Zij spelen ook het voetbal dat in Spanje gespeeld wordt, zoals bij Cartagena, mijn laatste club. Dat was ‘maar’ Spaanse tweede klasse, maar het technische niveau ligt hoog. Verder doe ik het gewoon op ervaring, hé. Die leeftijd heeft ook voordelen.”

Okazaki speelt niet voor de centen, die heeft hij genoeg verdiend in zijn carrière. Bij Leicester, bij de nationale ploeg. “Maar ik blijf zo ambitieus”, verduidelijkt hij. “Ik ben fit en voetbal gewoon te graag. Dat is het enige geheim dat ik heb. Ik heb STVV zelf via mijn makelaar gebeld met de vraag of ik hier mocht meetrainen. Mijn makelaar kent mijnheer Tateishi. Het was duidelijk dat coach Hollerbach me snel zag zitten. ‘Ik heb jou nodig’, zo zei hij. Omdat ik op training verschillende keer gescoord had. Ook hier in Oostende had ik misschien wel moeten scoren. Ik kreeg al vroeg een kans. Het bleef wel bij eentje. Als Kagawa, Brüls en ik een paar wedstrijden blijven staan, gaan we zeker nog sterker voor de dag komen.”

Leistner komt belofte na

Scoren deed Okazaki dus niet. Toni Leistner, die daags voor de match zijn 32ste verjaardag vierde, deed dat wel. “Mijn dochtertje merkte gisteren op mijn verjaardag nog op dat het zo lang geleden was dat ik nog scoorde. Ik zei haar dat ik er nog eens eentje zou maken. (Lacht) Deze was dus echt wel voor haar. Het was een moeilijke wedstrijd, maar echt druk voelden we niet, ondanks die nederlaag tegen Anderlecht. Het blijft een moeilijke periode omdat die mercato nog steeds bezig is. Maar dat zijn dingen die ik als speler-aanvoerder toch niet in de hand heb. Het bestuur moet daarin maar duidelijkheid scheppen. Mijn taak ligt op het veld.” Leistner loofde ook nieuwe spits Okazaki. “Straf hoe hij voor de dag komt op zijn leeftijd. Eerlijk? Ik hoop niet dat ik nog op het veld sta als ik zou oud ben. (schatert)”