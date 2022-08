Zwembaden verhogen prijzen en verlagen watertemperatuur

Uit een rondvraag van VTM Nieuws blijkt dat verscheidene openbare zwembaden van plan zijn om hun energiefactuur te drukken door het verlagen van de watertemperatuur.

Zo is het water van zwembad de Druppelteen in Kapelle op-den-Bos nu nog 27,7 graden, in plaats van 28 graden. “Een verschil van 0,3 graden lijkt misschien niet veel, maar dit levert een mooie besparing op als je weet hoeveel water we moeten verwarmen”, zegt voorzitter Ronny Somers.