Aanvoerder Bryan Heynen knalt KRC Genk met twee goals naar de leidersplaats

Bryan Heynen maakte vier goals in twee weken. — © Dick Demey

“We zullen klaar moeten zijn voor de pressing van Cercle”, had Wouter Vrancken voorspeld maar de woorden van de Genkse coach leken in de openingsfase niet volledig tot zijn spelers te zijn doorgedrongen. Voor de eerste keer dit seizoen startte Genk net niet scherp genoeg, waardoor ze slechts moeilijk onder de druk konden uitvoetballen.

© Dick Demey

Afgekeurde goal

Twee gevaarlijk aangesneden hoekschoppen van Trésor leken nog voor het kwartier de kentering in te luiden. Cuesta kopte telkens te fel naar de grond maar die dubbele dreiging bracht wel even de motor op gang. De derde hoekschop leek de goede maar het doelpunt van Munoz, die de doorgekopte bal van Heynen tegen de netten duwde, werd afgekeurd voor buitenspel.

De thuisploeg kreeg het opnieuw iets moeilijker om met snelle flankwissels de vrije ruimte te vinden. Op de momenten dat wél lukte, dreigde er gevaar. Zeker op de momenten dat de veel snellere Trésor één op één kwam te staan met Decostere. Eén keer mocht Trésor op die manier alleen op Majecki af maar zijn balletje breed belandde net achter de meegespurte Nemeth.

© Dick Demey

Heynen vlak voor rust

Toch mocht Racing met de kleinste voorsprong de rust in. Linksachter Arteaga koos terecht voor de snelle voorzet en vond centraal de inlopende Heynen. De Genkse aanvoerder kopte zijn derde doelpunt in twee weken voorbij de Poolse Cercle-doelman: 1-0.

Die score had nog mogen verdubbeld worden op slag van rust. Majecki stak echter een hand voor de goal van het jaar van Nemeth, nadat in de opbouw zowel Hrosovsky als Nemeth zelf hadden uitgepakt met een heerlijk hieltje.

© Dick Demey

VAR-strafschop (bis)

Cercle-coach Thalhammer bracht bij de start van de tweede helft Denkey voor Somers en zal zich die ingeving niet beklaagd hebben. De Brugse invaller won eerst het duel van McKenzie en stuurde daarna Deman in het straatje. Vandevoordt was kansloos tegen de rake knal met links: 1-1.

Een koude douche, die zijn effect niet miste op een geprikkelde thuisploeg. Paintsil liet nog een assist van El Khannouss onbenut maar dat bleek slechts uitstel van executie. Ref Van Damme wilde een duidelijke strafschopfout van Torres op Munoz nog door de vingers gezien maar werd gecorrigeerd door VAR Wim Smet. Net zoals vorige week in Waregem legde topschutter(!) Heynen de VAR-strafschop makkelijk in de rechterhoek: 2-1.

© Dick Demey

Op karakter

De wedstrijd doodmaken met een derde goal of goeie balcirculatie zat er niet in voor de thuisploeg. Dit was tegen een stug Cercle puur voetballend de minste van de vijf wedstrijden van dit seizoen. Maar op de overgave en mentaliteit van de spelersgroep viel eens te meer niets aan te merken, met een groot hart werd Cercle ver genoeg van het doel van Vandevoordt gehouden.

Intussen mochten de thuissupporters volledig uit hun dak gaan bij de blijde intrede van Ally Samatta. Daarna vierden ze de vierde zege op rij én de voorlopige koppositie. Dat medeleider Antwerp één wedstrijd minder speelde zal niemand een zier kunnen schelen.

© Dick Demey