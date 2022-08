GETEST. Eten ‘Bij ons ma’ op Pukkelpop: Vidé van Tante Maria

Zoals de naam al doet vermoeden, serveren ze het beste van mama’s keuken. Soep met een boterham, Luikse balletjes of nog chocomousse met slagroom. Ja, zelfs een bloedworst staat erop het menu. Wij zijn nog niet zo avontuurlijk aangelegd, dus we houden het bij ons favoriete kostje van de kaart: Tante Maria haar heerlijke vidé met gebakken patatjes en mayonaise. De prijs? Vijf bonnetjes of 16,95 euro. Een hele hap ineens uit het budget, maar je krijgt wel een rijkelijk gevulde hap op een kartonnen bord in ruil.

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouws

De vol-au-vent is heel lekker, met genoeg balletjes en kip. En uiteraard is er ook een koekje uit bladerdeeg bij. De aardappeltjes zijn goed gebakken, en zacht van binnen. Ze hebben wel wat zout over zich gekregen. Wie dat al ‘ns kwistig in z’n eten strooit, zal het amper merken. Al is het wel iets om mee rekening te houden, als je het niet gewend bent. Storen doet dat echter niet, en hebben wij ons buikje lekker rond gegeten. Waardig alternatief voor wie eens iets anders wil, dan de traditionele festivalkost.