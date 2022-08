Auto belandt op linkerflank in Sint-Truiden, bestuurster gewond afgevoerd

Zaterdag rond 18 uur is een 44-jarige bestuurster uit Sint-Truiden gewond geraakt bij een ongeval op de hoek van de Viaductstraat. Haar auto kwam op zijn linkerflank terecht.

Net voor de bocht naar de Gorsemweg verloor de bestuurster de controle over haar stuur en raakte ze de boordstenen van de straat. Daarop ging ze over de kop. Inge Vandevoort was getuige van het ongeval. “Ik en mijn vriendin zaten hier rustig op en bankje toen er plots een wagen snel kwam aangereden, de bocht miste en de paaltjes naast de weg ramde. Daarna kwam de wagen aan de bestuurderskant op zijn zij terecht.” Het slachtoffer moest door de brandweer Zuid-West Limburg uit haar voertuig bevrijd worden en werd met verwondingen overgebracht naar het Sint-Trudoziekenhuis. (Jozef Croughs)