RECENSIE. PinkPantheress op Pukkelpop: Na het gejubel, de teleurstelling **

Met de grote trom binnenkomen, en meteen geroemd worden. Fenomenen doen dat. PinkPantheress is er zo eentje. Een jaar geleden begon ze via TikTok liedjes de wereld in te sturen. Het leverde haar meteen de fameuze BBC Sound van 2022 op en steun van onder meer Billie Eilish. Met haar eerste plaat en haar bijzondere stem heeft ze goud in handen.

Maar helaas is het niet al goud dat blinkt. Want met een grote aankondigende trom komen ook al eens verwachtingen mee. Vijftig minuten stond ze ingepland. To hell with it (2021) telt dan wel tien nummers, ze op maat gemaakt voor Tiktok. De langste songs duren hoogstens twee minuten. Uiteindelijk wist ze met haar set 37 minuten te vullen. En dan rekenen we de solo-intro nog mee van haar hyperkinetische sidekick Steve. Een man die met zijn luide – en vaak ongewenste – yeah!’s en energy!’s een nieuwe vervelende piek in onze bloeddruk bezorgde. Een man die ons ook even deed twijfelen of we wel echt in DanceHall stonden.

PinkPantheress (midden) met haar sidekick Steve (links) — © Geert Van de Velde

Bovendien leunde PinkPantheress – niemand die weet hoe ze echt heet, behalve zijzelf natuurlijk – op haar backing track. Ze is niet de eerste, en vast ook niet de laatste artiest die dat doet. Maar het gebeurde te vaak. Wanneer de microfoon niet in de buurt van haar mond te bespeuren is, horen we haar toch nog steeds zingen. Om het woordje playback niet in de mond te nemen.

Halverwege de set stapt ze er eindelijk van af, en toont ze wat ze waard is. Met haar elektronica, drum ’n bass en zelfs disco heeft ze wel degelijk fijnbesnaard materiaal in handen. Zeker met dat luchtige geluid dat haar stem produceert. Just for me, Pain en Passion zijn niet voor niets hits geworden, en maakten ook hun opwachting op Pukkelpop, waar fans ze lustig meezongen. Is het dan een gebrek aan vertrouwen in zichzelf of het gemis van ervaring die haar nu parten speelt? Of moet ze live nog groeien? Zij alleen weet het antwoord. Wij kunnen het alleen jammer vinden. Om het met de woorden van ons ma te zeggen: we zijn niet kwaad, gewoon teleurgesteld.