Tinne Gilis verslaat zus Nele in finale EK squash en steekt eindzege op zak

Tinne Gilis (PSA 13) heeft zich zaterdag tot Europees kampioene squash gekroond op het EK in het Duitse Hamburg. In de finale versloeg ze haar zus Nele Gilis (PSA 12).

Eerste reekshoofd Nele Gilis moest het in de eindstrijd afleggen tegen haar als tweede geplaatste zus Tinne in drie sets: telkens 11-9. De wedstrijd duurde 54 minuten.

De 26-jarige Nele Gilis won de vorige editie van het EK in 2019 en hoopte zichzelf op te volgen als Europees kampioene. De EK-edities van 2020 en 2021 gingen niet door vanwege de coronapandemie. In 2016 behaalde Nele Gilis al zilver op het EK, gevolgd door twee bronzen medailles in 2017 en 2018. De 24-jarige Tinne Gillis, die vorige maand goud veroverde op de Wereldspelen, haalt haar eerste Europese titel binnen, na eerder brons te hebben behaald in 2016.