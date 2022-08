Kamping Kitsch: de plek waar F-artiesten thuis zijn, er getrouwd wordt en almaar meer volk opdaagt

Daar is de jaarlijkse hoogmis van de wansmaak weer. In Kortrijk werd zaterdag voor de tiende keer Kamping Kitsch Club georganiseerd. Voor 25.500 man. Nooit trok er zoveel - fout - volk naartoe om al even foute muziek te horen in het foutste decor van de festivalzomer. En om de naam van ‘de hoogmis’ helemaal waar te maken, was er zelfs een huwelijk. “Toen mijn schoonmoeder zei “ik wil die en die mensen uitnodigen op den trouw”, dacht ik “ik ken dat volk niet””, zegt bruidegom Christophe Lefebvre (42). “Ik wou een tof feestje. Dus belden we naar Kamping Kitsch.”