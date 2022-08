Congo onderzoekt mogelijk nieuwe ebolabesmetting

De gezondheidsautoriteiten van de Democratische Republiek Congo hebben een onderzoek ingesteld naar een verdacht ziekte- en overlijdensgeval in het oosten van het land. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestaat de vrees dat het opnieuw om een besmetting met het ebolavirus gaat.

Het verdachte geval is een 46-jarige vrouw die op 15 augustus overleed in de stad Beni, in Noord-Kivu, in het noordoosten van Congo, aldus de WHO. Ze werd in het ziekenhuis behandeld voor andere klachten, maar ontwikkelde nadien symptomen die overeenkomen met de symptomen van een ebola-infectie. Klachten zijn onder meer koorts, spier- en hoofdpijn, diarree en bloedingen.

De regio Beni was een van de centra van een grote uitbraak van ebola die in de periode 2018-2020 aan bijna 2.300 mensen het leven kostte.

In Congo heeft het ebolavirus sinds 1976 veertien maal de kop opgestoken, weet het persagentschap Reuters. De laatste uitbraak, in het noordwesten, werd begin juli voor beëindigd verklaard. Er waren vijf doden te betreuren.