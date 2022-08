Bart Swings wint “Hel van het Noorden” na duel met Nederlandse ex-wereldkampioen

Bart Swings heeft zaterdag een skeelerwedstrijd over honderd kilometer in Friesland gewonnen. In Hallum veroverde Swings de open Nederlandse titel. In de laatste kilometer schudde de 31-jarige Swings zijn naaste belager Crispijn Ariëns af.

Met de verrassende Harm Visser waren Swings en Ariëns gearriveerd in de straten van Hallum, een dorp boven Leeuwarden met 2.600 inwoners, voor acht plaatselijke omlopen. Zij waren over van een groep van zeven skaters, waarin vooral Ariëns een zeer actieve rol vervulde. In de laatste ronden probeerde de vroegere wereldkampioen marathon Swings enkele keren vergeefs los te rijden. Met de handen op de rug beëindigde de skater uit Leuven telkens de demarrage. Visser werd derde.

Twee jaar lang kon de race wegens de coronapandemie niet worden gehouden. Met de aanwezigheid van Swings kreeg de wedstrijd een internationaal karakter. Lange onderhandelingen waren aan de komst van Swings vooraf gegaan. Organisator Bram Buruma zette door. Hij wilde Swings, die de Nederlandse skeeleraars dit seizoen zo vaak te kijk had gezet, zeker aan de start hebben. De skaters, een twintigtal bij de start, moesten vier keer een circuit van 22 kilometer afleggen alvorens de ronden in Hallum te wachten stonden. De tocht ging langs gehuchten als Terfgreft en Wanswert, die op geen kaart te vinden zijn.

Onder skeeleraars is de koers bekend als de “Hel van het Noorden”. Meestal zijn regen en wind geduchte tegenstanders in het vlakke Friese land. Maar bij de 33e editie, een bleek zonnetje, 22 graden en slechts een zuchtje wind, viel dat nogal mee. Incidenten van vergaande uitputting deden zich niet voor.

Herhaaldelijk had de koers in het verleden een Belgisch kleurtje. Zeker in 2005 toen Frank Fiers en Hilde Goovaerts de wedstrijd wonnen. Goovaerts wist trouwens daarna nog vier keer (2006, 2007, 2009 en 2010) als eerste in de voor vrouwen “slechts” 66 kilometer lange koers te eindigen. Na de laatste triomf van Goovaerts duurde het vijf jaar voordat Swings voor zijn eerste zege tekende. Bij de vrouwen zegevierde dit keer Marijke Groenewoud.