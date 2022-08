Britse peuter verongelukt nadat hij tijdens vakantie uit huis sluipt

Een Britse peuter van 21 maanden is tijdens een vakantie in Ierland verongelukt nadat hij uit bed stapte en het huis uit wandelde, terwijl zijn ouders dachten dat hij nog sliep.

Het tragische ongeval gebeurde vrijdag, even na 9 uur ’s ochtends. De jongen logeerde met zijn ouders bij familieleden in de buurt van het plaatsje Ballinagare, in het Ierse graafschap Roscommon. Het kind was uit bed gekropen en verliet het huis, terwijl zijn ouders nog sliepen. Niet ver daarvandaan werd hij aangereden door een terreinwagen.

Nadat de bestuurder, een buurman, zich realiseerde wat er was gebeurd, belde hij aan bij het huis van de familie van het slachtoffer. “Zijn ouders lagen op dat moment nog in bed en vertelden hem dat hun zoon nog sliep. Helaas kwamen ze er al snel achter dat dit niet het geval was en dat het kind het huis had verlaten”, vertelt een bron aan de krant Irish Mirror.

De hulpdiensten waren na het ongeval snel ter plaatse, maar voor de peuter kon geen hulp meer baten. De bestuurder verklaarde dat hij het kind niet gezien zou hebben. De politie onderzoekt het incident en gaat niet uit van kwaad opzet.