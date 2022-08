Mike Teunissen mag na gele trui enkele jaren geleden nu ook pronken met rode trui: “Misschien is dit nog specialer”

Mike Teunissen is de nieuwe leider in de Vuelta. De renner van Jumbo-Visma neemt dankzij zijn vierde plaats de leiderstrui over van Robert Gesink. “Robert zei dat het fantastisch was om zo’n dag in eigen land in het rood te fietsen, ik kijk er echt naar uit”, zei de Nederlander.

Mike Teunissen blies zaterdag voor de start warm noch koud toen hem werd gevraagd naar z’n kansen op de rode trui in de eerste rit in lijn. “Ik moet Primoz (Roglic, red.) beschermen”, zei hij kort, maar zaterdagavond stond hij wel te blinken in het rood. “We wisten niet goed wat de regels waren”, gaf hij mee na afloop. “Dus er werden veel scenario’s besproken. Uiteindelijk werd beslist dat ik mocht sprinten als ik met Primoz veilig in de laatste drie kilometer was geraakt. Dan zou ik als eerste van Jumbo-Visma over de streep komen en de leiderstrui pakken. Roglic riep naar me dat ik mijn kans mocht gaan en dat deed ik.”

“Ongelooflijk, gisteren was al mooi met die winst in de ploegentijdrit, vandaag was mooi en morgen wordt nog mooier. Ik ben zo blij dat ik van de ploeg de kans kreeg om hier voor te gaan. Na mijn portie pech van de voorbije jaren zit het me eindelijk eens mee en pak ik met deze rode trui iets heel tastbaars.”

In 2019 droeg Teunissen al twee dagen de gele trui in de Tour de France nadat hij in Brussel de openingsrit won. “Geel was al heel speciaal, maar om nu rood te kunnen dragen, geweldig. Misschien is dit nog specialer, zeker voor eigen volk.”