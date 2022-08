Steff Cras verdwijnt uit Vuelta na zware crash: breuk van rechterelleboog en linkerpink

Flinke domper voor Lotto Soudal in de Vuelta. Steff Cras werd zaterdag de eerste opgever nadat hij zwaar ten val kwam. Het verdict voor de 26-jarige kempenaar is hard: breuk van de rechterelleboog, en scaphoïd en de linkerpink.

Steff Cras was met ambities naar de Ronde Van Spanje afgezakt. De klimmer van Lotto Soudal eindigde vorig jaar als twintigste in de Vuelta en had de stille hoop geuit om dit jaar beter te doen. Maar in de nerveuze finale van de tweede etappe - van ‘s-Hertogenbosch naar Utrecht - liep het flink mis. Cras kwam samen met zijn ploegmakker Kamil Malecki en Wout Poels (Bahrain Victorious) tegen hoge snelheid ten val. Malecki en Poels konden flink gehavend nog verder, Cras bleef kermend van de pijn liggen en tastte naar zijn armen. In het ziekenhuis van Utrecht kwam het zware verdict: breuk van de rechterelleboog en scaphoid (polsgewricht) en de linkerpink.

Ook Gerben Thijssen onzeker voor zondag

Cras was niet de enige landgenoot die ten val kwam op weg naar Utrecht. Ook sprinter Gerben Thijssen smakte in de voorbereiding van de spurt op 500 meter van de meet tegen het asfalt. De 24-jarige renner van Intermarché - Wanty - Gobert bolde met duidelijke schaafwonden over de meet. “De schaafwonden maken me niet zoveel uit”, reageerde Thijssen bij Sporza. “Ik ben wel wat gewoon van pijn. Mijn enkel doet het meeste pijn. Daarvoor gaan we straks nog enkele scans laten nemen. We wachten sowieso tot morgen om te beslissen of ik weer start. Als ik in staat ben om te rijden, ga ik sowieso rijden. Ik ga het niet zomaar weggeven.”