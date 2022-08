“De walrus is dood. Lange leve de walrus!” Ondanks de beslissing van de Noren om Freya de walrus te doen inslapen wegens baldadig gedrag, zal haar nagedachtenis nog lang rondwaren in de fjorden rond Oslo. Sympathisanten hebben in een mum van tijd bijna 25.000 euro ingezameld om het beest een standbeeld te geven.